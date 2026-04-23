Non ha una bella cera

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Non ha una bella cera' è 'Malato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MALATO

Perché la soluzione è Malato? Quando qualcuno appare visibilmente debilitato, con un aspetto trasandato e colori spenti, si dice che è malato. Questa condizione si manifesta attraverso cambiamenti fisici come pelle pallida, occhi gonfi o espressione affaticata, che indicano uno stato di salute precario. La persona malata spesso mostra segni di debolezza e può essere soggetta a malesseri vari. La sua presenza può richiedere cure e attenzione per migliorare la condizione generale.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Non ha una bella cera". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Non ha una bella cera nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Malato

Se la definizione "Non ha una bella cera" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Non ha una bella cera" conferma che la soluzione 'Malato' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Malato

M Milano A Ancona L Livorno A Ancona T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Non ha una bella cera" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Malato' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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