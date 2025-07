Un tessuto di cotone nei cruciverba: la soluzione è Percalle

PERCALLE

Curiosità e Significato di Percalle

La parola Percalle è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Percalle.

Perché la soluzione è Percalle? Il termine percalle si riferisce a un tessuto di cotone molto fine, leggero e resistente, spesso utilizzato per camicie e biancheria di alta qualità. Con la sua superficie liscia e lucente, il percalle è apprezzato per l'eleganza e il comfort che offre. Ideale per chi cerca un tessuto raffinato e duraturo, rappresenta un classico intramontabile nel mondo dell'abbigliamento.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un liscio tessuto di cotoneTessuto di cotone per intimo detto anche batistaTessuto indiano in cotone a quadri coloratiTessuto di cotone per prendisole e grembiuliUn robusto tessuto di cotone

Come si scrive la soluzione Percalle

