La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Sono fissi o portatili' è 'Telefoni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TELEFONI

Curiosità e Significato di Telefoni

Hai risolto il cruciverba con Telefoni? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Telefoni.

Perché la soluzione è Telefoni? I telefoni sono dispositivi utilizzati per la comunicazione, disponibili in due versioni principali: fissi, collegati a una linea di casa, e portatili, che si possono portare ovunque. La loro funzione è permettere di parlare con altre persone, facilitando relazioni e scambi di informazioni in modo rapido ed efficace. Con il tempo, si sono evoluti in strumenti sempre più avanzati, diventando parte integrante della vita quotidiana.

Come si scrive la soluzione Telefoni

La definizione "Sono fissi o portatili" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

T Torino

E Empoli

L Livorno

E Empoli

F Firenze

O Otranto

N Napoli

I Imola

