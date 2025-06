I giocatori fissi nei cruciverba: la soluzione è Titolari

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'I giocatori fissi' è 'Titolari'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TITOLARI

Curiosità e Significato... La parola Titolari è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Titolari.

Perché la soluzione è Titolari? I giocatori fissi si riferiscono a quegli atleti che fanno parte della formazione principale di una squadra, stabilmente e senza frequenti sostituzioni. Sono i titolari, cioè coloro che scendono in campo più spesso e rappresentano la spina dorsale della squadra. In sintesi, sono le figure di riferimento che garantiscono continuità e leadership in campo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Ha squadre di sei giocatoriCosì sono gli occhi fissi e inespressiviLa partita di tennis disputata da due giocatoriI giocatori del MilanI giocatori della formazione ufficiale

Se "I giocatori fissi" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

T Torino

I Imola

T Torino

O Otranto

L Livorno

A Ancona

R Roma

I Imola

