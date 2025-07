Alimentano gli apparecchi portatili nei cruciverba: la soluzione è Pile

Home / Soluzioni Cruciverba / Alimentano gli apparecchi portatili

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Alimentano gli apparecchi portatili' è 'Pile'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PILE

Curiosità e Significato di Pile

La parola Pile è una soluzione di 4 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Pile.

Perché la soluzione è Pile? Le pile sono piccoli dispositivi che forniscono energia agli apparecchi portatili come telefoni, telecomandi e fotocamere. Sono autoconfezionate e contengono sostanze chimiche che producono elettricità attraverso reazioni chimiche. Senza di esse, molti dispositivi di uso quotidiano non funzionerebbero. Insomma, le pile sono l’alimentazione essenziale per la tecnologia in movimento.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Alimentano molti apparecchi portatiliApparecchi volanti telecomandatiAlimentano radiolineIl tasto di arresto su molti apparecchiApparecchi ortopedici di sostegno

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Pile

La definizione "Alimentano gli apparecchi portatili" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

P Padova

I Imola

L Livorno

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S S O S A A S I N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ASSASSINO" ASSASSINO

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.