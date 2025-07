Sono fissi nei computer nei cruciverba: la soluzione è Dischi

DISCHI

Curiosità e Significato di Dischi

Perché la soluzione è Dischi? I dischi sono dispositivi di memoria fondamentali nei computer, utilizzati per archiviare dati e programmi in modo permanente o temporaneo. Possono essere di vari tipi, come hard disk tradizionali o unità a stato solido, e sono spesso fissati all’interno del dispositivo. Senza di essi, il funzionamento e la conservazione delle informazioni digitali sarebbero impossibili, rendendoli componenti essenziali per qualsiasi sistema informatico.

Come si scrive la soluzione Dischi

D Domodossola

I Imola

S Savona

C Como

H Hotel

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O V R D I O Z I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "DIVORZIO" DIVORZIO

