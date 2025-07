Può essere fluente... in testa nei cruciverba: la soluzione è Chioma

CHIOMA

Curiosità e Significato di Chioma

Hai risolto il cruciverba con Chioma? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Chioma.

Perché la soluzione è Chioma? Chioma indica i capelli che ricadono sulla testa, spesso considerati simbolo di bellezza e vitalità. È il manto folto e compatto che copre il capo e può essere fluente o ben curato. La parola richiama l'idea di qualcosa che si estende e avvolge, come un abbraccio naturale. In sintesi, rappresenta quella chioma che può essere fluente e in testa con eleganza.

Come si scrive la soluzione Chioma

Se "Può essere fluente... in testa" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

C Como

H Hotel

I Imola

O Otranto

M Milano

A Ancona

