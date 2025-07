Impresa creata per dimiuire il valore di un altra nei cruciverba: la soluzione è Contraltare

Home / Soluzioni Cruciverba / Impresa creata per dimiuire il valore di un altra

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Impresa creata per dimiuire il valore di un altra' è 'Contraltare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CONTRALTARE

Curiosità e Significato di Contraltare

Approfondisci la parola di 11 lettere Contraltare: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Contraltare? Contraltare significa mettere in evidenza un elemento opposto o diverso rispetto a qualcosa di già detto, spesso per bilanciare o minimizzare il suo valore. È un termine che si usa quando si cerca di controbattere o ridimensionare un'affermazione, creando un equilibrio di opinioni. In parole semplici, è come aggiungere un punto di vista che smorza o mette in discussione la prima impressione.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Impresa da medaglia al valoreUn impresa da medaglia al valoreUomini di valoreI contributi all impresaPassaggio da una sponda all altra

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Contraltare

Hai trovato la definizione "Impresa creata per dimiuire il valore di un altra" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

C Como

O Otranto

N Napoli

T Torino

R Roma

A Ancona

L Livorno

T Torino

A Ancona

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O M A T E S O N R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MONASTERO" MONASTERO

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.