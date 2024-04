La Soluzione ♚ Impresa da medaglia al valore

La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : EROISMO

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Impresa da medaglia al valore: Legislativo luogotenenziale riguardo alle medaglie al valore che non si riferiscano ad atti di valore compiuti in guerra da appartenenti alla m.v.s.n., riconcedendole... Un eroe o un'eroina è una persona reale o un personaggio immaginario protagonista che, di fronte al pericolo, combatte le avversità attraverso imprese di ingegno, coraggio o forza fisica che possono comportare il consapevole sacrificio di sé stesso, allo scopo di proteggere il bene altrui o comune. Come altri termini precedentemente specifici, l'eroe è spesso usato per riferirsi a qualsiasi genere, sebbene l'eroina si riferisca solo alle donne. Il tipo di eroe originale dell'epica classica faceva queste cose per amore della gloria e dell'onore. Gli eroi postclassici e moderni, d'altra parte, compiono grandi azioni o atti disinteressati ...

Altre Definizioni con eroismo; impresa; medaglia; valore;