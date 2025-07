Gli sport che si fanno con il cavallo nei cruciverba: la soluzione è Equestri

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Gli sport che si fanno con il cavallo' è 'Equestri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

EQUESTRI

Curiosità e Significato di Equestri

Approfondisci la parola di 8 lettere Equestri: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Equestri? L'equitazione è l'arte di praticare sport e attività con il cavallo, che include discipline come salto ostacoli, dressage e polo. È uno sport che combina eleganza, tecnica e connessione con l'animale, richiedendo equilibrio e sensibilità. Praticata in tutto il mondo, rappresenta un modo affascinante per vivere il rapporto tra uomo e animale, oltre a promuovere salute e benessere.

Come si scrive la soluzione Equestri

Hai trovato la definizione "Gli sport che si fanno con il cavallo" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

E Empoli

Q Quarto

U Udine

E Empoli

S Savona

T Torino

R Roma

I Imola

