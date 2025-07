Dieci etti nei cruciverba: la soluzione è Chilo

Home / Soluzioni Cruciverba / Dieci etti

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Dieci etti' è 'Chilo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CHILO

Curiosità e Significato di Chilo

La parola Chilo è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Chilo.

Perché la soluzione è Chilo? Chilo è l'unità di misura della massa nel sistema metrico decimale, equivalente a mille grammi. È comunemente usato per pesare alimenti, merci e prodotti vari, soprattutto in Italia. Il termine deriva dal greco khilioi, che significa mille. Conoscere il chilo è fondamentale nella vita quotidiana per acquistare, cucinare e gestire le quantità in modo preciso e pratico.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Dieci alla rovesciaIl totale dei primi dieci numeri primiDieci nei prefissiDieci per gli inglesiIn due e in dieci

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Chilo

Se "Dieci etti" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

C Como

H Hotel

I Imola

L Livorno

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

Y D P H E A K R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "HYDE PARK" HYDE PARK

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.