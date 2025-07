Un dato degli oli nei cruciverba: la soluzione è Densità

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un dato degli oli' è 'Densità'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DENSITÀ

Curiosità e Significato di Densità

Perché la soluzione è Densità? La densità è una misura che indica quanto un materiale o una sostanza pesa rispetto al suo volume. Più è alta, più l’oggetto è compatto e pesante per la sua dimensione. Questo concetto è fondamentale in chimica, fisica e nell’industria alimentare, ad esempio, per determinare la qualità di oli o altri liquidi. Conoscere la densità aiuta a capire meglio le proprietà di ogni sostanza.

Come si scrive la soluzione Densità

D Domodossola

E Empoli

N Napoli

S Savona

I Imola

T Torino

À -

