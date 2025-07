Tradotte in realtà nei cruciverba: la soluzione è Attuate

ATTUATE

Curiosità e Significato di Attuate

Approfondisci la parola di 7 lettere Attuate: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Attuate? Attuate deriva dal verbo attuare, che significa mettere in pratica o realizzare qualcosa, trasformando un'idea o un progetto in azioni concrete. È il termine usato quando si esegue un piano, una legge o una strategia, rendendola effettiva e visibile nella realtà. In sostanza, indica il passaggio dall'astratto al concreto, dando forma alle intenzioni. È il passo fondamentale per portare avanti ogni iniziativa.

Come si scrive la soluzione Attuate

La definizione "Tradotte in realtà" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

A Ancona

T Torino

T Torino

U Udine

A Ancona

T Torino

E Empoli

