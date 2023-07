Si estranea dalla realtà per fuggirne - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si estranea dalla realtà per fuggirne. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ESCAPISTA

Partigiani, i tedeschi, gli alleati. doveva fuggirne per evitare il peggio. [...] già quella sera, a tarda ora, si apprese che le auto fuggitive avevano raggiunto... Legge (the escapist) – film del 2002 diretto da gillies mackinnon prison escape (the escapist) – film del 2008 diretto da rupert wyatt the escapist – vecchio... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 4 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Si estranea dalla realtà per fuggirne : estranea; dalla; realtà; fuggirne; Contraria, non propensa oppure estranea ; estranea al clero; Persona estranea , che non fa parte del gruppo; Sporge in mare dalla costa; Il complesso delle norme emanate dalla Chiesa; È staccata dalla terraferma; Iniziali di dalla ; Devono essere sempre convalidate dalla pratica; Relativo alla realtà degli eventi; Vive fuori dalla realtà ; Lo rompe la realtà ; Fuggire dalla realtà ; La realtà virtuale;

