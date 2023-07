Improntato alla logica e alla realtà - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Improntato alla logica e alla realtà. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : RAZIONALE

Significato/Curiosita : Improntato alla logica e alla realta

Della logica, croce tratta essenzialmente nella logica come scienza del concetto puro); essa corrisponde al momento in cui l'attività teoretica non è più... Matematica, un numero razionale è un numero dato dal rapporto di due numeri interi a e b: a/b, con b diverso da zero. ogni numero razionale, dunque, è in generale...