Rifugge la realtà

: Pelecanos del 2008. Pierluigi Zotti – Peter Pan di Paduli di Will Eisner Il sognatore – romanzo a fumetti di Will Eisner Il sognatore – singolo di Tony Cucchiara del 1978 Il sognatore/Te sento luntana – singolo di Peppino di Capri del 1987 Il sognatore – album di Peppino di Capri del 1987 Il sognatore – album dei Rio del 2010 Il sognatore (The Turnaround) – romanzo di George P.

Italiano: Sostantivo: sognatore m sing . (raro)colui che sogna. (senso figurato) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu. Sillabazione: so | gna | tó | re. Pronuncia: IPA: /soa'tore/ . Etimologia / Derivazione: deriva da sognare, da latino somniare, derivazione di somnium cioè "sogno" . Citazione: Sinonimi: idealista, utopista, visionario. illuso. Contrari: realistico, pratico, lucido, disincantato.