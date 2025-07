Come un linguaggio... che andrebbe ripulito nei cruciverba: la soluzione è Sporco

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Come un linguaggio... che andrebbe ripulito' è 'Sporco'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SPORCO

Curiosità e Significato di Sporco

Approfondisci la parola di 6 lettere Sporco: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Sporco? Sporco indica qualcosa di contaminato o coperto da impurità, come polvere, macchie o sporco in generale. È un termine che si riferisce a ciò che rende un ambiente o un oggetto brutto o poco igienico. Quando si parla di ripulire lo sporco, si intende eliminare le impurità per ritrovare pulizia e ordine, proprio come ripulire un linguaggio troppo impuro o poco raffinato.

Come si scrive la soluzione Sporco

Stai cercando la risposta alla definizione "Come un linguaggio... che andrebbe ripulito"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

S Savona

P Padova

O Otranto

R Roma

C Como

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

P S S I G O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GOSSIP" GOSSIP

