Spettro ombra nel linguaggio letterario
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SOLUZIONE: FANTASIMA
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Perché la soluzione è Fantasima? Nel linguaggio letterario, la fantasia rappresenta la capacità di creare immagini e mondi immaginari che vanno oltre la realtà immediata. Essa si manifesta come uno spettro ombra, che si aggira tra sogno e realtà, evocando emozioni profonde e suggestioni misteriose. La fantasia permette all’autore di delineare atmosfere ambigue e di giocare con l’immaginazione del lettore, trasformando le parole in figure evanescenti che sfuggono a una definizione precisa, lasciando spazio a interpretazioni personali.
Spettro ombra nel linguaggio letterario nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Fantasima
Quando la definizione "Spettro ombra nel linguaggio letterario" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Fantasima'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Spettro ombra nel linguaggio letterario
- Risposta: FANTASIMA
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Schema utile: F________
- Inizia con: F
- Finisce con: A
Le 9 lettere della soluzione
La soluzione 'Fantasima' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Spettro ombra nel linguaggio letterario". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
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