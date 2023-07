Un linguaggio gergale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un linguaggio gergale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SLANG

Significato/Curiosita : Un linguaggio gergale

Cercando altri significati, vedi milf (disambigua). milf è un acronimo tratto dal linguaggio gergale anglo-americano composto dalle iniziali delle parole dell'espressione... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi slang (disambigua). il termine slang indica un insieme di parole ed espressioni che non appartengono... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 1 luglio 2023

