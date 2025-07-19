Depositi di feccia

Home / Soluzioni Cruciverba / Depositi di feccia

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Depositi di feccia' è 'Tasi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TASI

Perché la soluzione è Tasi? TASI si riferisce ai depositi di feccia che si accumulano in vari ambienti. Questi residui sono composti da materiali di scarto e impurità che si raccolgono nel tempo. La presenza di TASI può indicare problemi di pulizia o di filtrazione, richiedendo interventi specifici per rimuoverli e mantenere l'area pulita e sicura. La gestione di tali depositi è fondamentale per preservare l'igiene e la funzionalità degli spazi.

Vuoi approfondire la risposta Tasi? Consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Tasi' Cerca soluzioni, definizioni e parole Puoi anche consultare il Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere e schede dedicate. Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Depositi di feccia nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Tasi

Se la definizione "Depositi di feccia" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Tasi'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Depositi di feccia

Depositi di feccia Risposta: TASI

Lunghezza: 4 lettere

4 lettere Schema parole: 4

4 Schema utile: T___

T___ Inizia con: T

T Finisce con: I

Le 4 lettere della soluzione

T Torino A Ancona S Savona I Imola

La soluzione 'Tasi' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Depositi di feccia". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.