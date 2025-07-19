Depositi di feccia
La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Depositi di feccia' è 'Tasi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: TASI
Perché la soluzione è Tasi? TASI si riferisce ai depositi di feccia che si accumulano in vari ambienti. Questi residui sono composti da materiali di scarto e impurità che si raccolgono nel tempo. La presenza di TASI può indicare problemi di pulizia o di filtrazione, richiedendo interventi specifici per rimuoverli e mantenere l'area pulita e sicura. La gestione di tali depositi è fondamentale per preservare l'igiene e la funzionalità degli spazi.
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Depositi di feccia nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Tasi
Se la definizione "Depositi di feccia" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Tasi'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Depositi di feccia
- Risposta: TASI
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Schema utile: T___
- Inizia con: T
- Finisce con: I
Le 4 lettere della soluzione
La soluzione 'Tasi' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Depositi di feccia". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con depositi: Grossi depositi di grano
Con feccia: La feccia che alberga nei bassifondi d una città