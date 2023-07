Depositi sul fondo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Depositi sul fondo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SEDIMENTI

Significato/Curiosita : Depositi sul fondo

Aderiscono al fondo di garanzia dei depositanti del credito cooperativo. il fondo copre depositi nominativi (quali conto corrente, depositi a risparmio... Genesi e alla composizione dei sedimenti: sedimenti clastici, costituiti da frammenti derivati da disgregazione di sedimenti più antichi e rocce erose; questi... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 12 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Depositi sul fondo : depositi; fondo; depositi per liquidi; Candidi depositi montani; depositi e immagazzinamenti; Un pianale in legno per depositi e magazzini; depositi per granaglie; fondo di burroni; Carico di profondo affetto; Articoli di fondo ; In fondo al calice; Tocca il fondo del mare;

Cerca altre Definizioni