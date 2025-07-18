La protagonista di Frozen-Il regno di ghiaccio

Alessia Mogavero | 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 34 lettere per la definizione 'La protagonista di Frozen-Il regno di ghiaccio' è 'Elsa elsa È La Protagonista Di Frozen'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ELSA Elsa è la protagonista di Frozen

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La protagonista di Frozen-Il regno di ghiaccio nei cruciverba: la soluzione di 34 lettere è Elsa elsa È La Protagonista Di Frozen

Per risolvere la definizione "La protagonista di Frozen-Il regno di ghiaccio", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Elsa elsa È La Protagonista Di Frozen'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: La protagonista di Frozen-Il regno di ghiaccio
  • Risposta: ELSA ELSA È LA PROTAGONISTA DI FROZEN
  • Lunghezza: 34 lettere
  • Schema parole: 8-1-2-12-2-6
  • Schema utile: E__________ _ __ ____________ __ ______
  • Inizia con: E
  • Finisce con: N

Le 34 lettere della soluzione

E Empoli
L Livorno
S Savona
A Ancona
-
-
-
E Empoli
L Livorno
S Savona
A Ancona
 
È -
 
L Livorno
A Ancona
 
P Padova
R Roma
O Otranto
T Torino
A Ancona
G Genova
O Otranto
N Napoli
I Imola
S Savona
T Torino
A Ancona
 
D Domodossola
I Imola
 
F Firenze
R Roma
O Otranto
Z Zara
E Empoli
N Napoli

La soluzione 'Elsa elsa È La Protagonista Di Frozen' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La protagonista di Frozen-Il regno di ghiaccio". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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