L Hugh protagonista di Dr. House
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SOLUZIONE: LAURIE
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Perché la soluzione è Laurie? L'Hugh protagonista di Dr. House è interpretato da un attore noto per il suo talento e il suo carattere unico. La sua interpretazione ha dato vita a un personaggio complesso, spesso cinico e brillante, capace di risolvere casi medici intricati con intuizione e determinazione. La voce di Laurie, con il suo tono distintivo e la capacità espressiva, contribuisce a rendere il personaggio memorabile e riconoscibile. La sua presenza sullo schermo lascia un'impronta duratura nella mente degli spettatori.
L Hugh protagonista di Dr. House nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Laurie
Se la definizione "L Hugh protagonista di Dr. House" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Laurie'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: L Hugh protagonista di Dr. House
- Risposta: LAURIE
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: L_____
- Inizia con: L
- Finisce con: E
Le 6 lettere della soluzione
La soluzione 'Laurie' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "L Hugh protagonista di Dr. House". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con protagonista: Il protagonista di Top Gun e Minority Report
Con house: Il Driver attore di House of Gucci