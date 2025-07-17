Il complesso dei beni immobili dello Stato

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il complesso dei beni immobili dello Stato' è 'Demanio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DEMANIO

Perché la soluzione è Demanio? Il demanio rappresenta l'insieme dei beni immobili di proprietà dello Stato, destinati a pubblica utilità o di interesse pubblico. Questi beni, come strade, fiumi, piazze e edifici pubblici, sono soggetti a particolari norme di tutela e gestione, garantendo l'uso pubblico e la conservazione del patrimonio collettivo. La caratteristica principale del demanio è la sua appartenenza allo Stato, che ne esercita la proprietà e la sorveglianza per assicurare il funzionamento della pubblica amministrazione e il benessere della collettività.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il complesso dei beni immobili dello Stato". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Il complesso dei beni immobili dello Stato nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Demanio

La soluzione associata alla definizione "Il complesso dei beni immobili dello Stato" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il complesso dei beni immobili dello Stato" conferma che la soluzione 'Demanio' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Demanio

D Domodossola E Empoli M Milano A Ancona N Napoli I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il complesso dei beni immobili dello Stato" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Demanio' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: L insieme dei beni stataliIl patrimonio stataleBeni pubblici destinati all uso dei cittadiniIl complesso di tutti i beni dello StatoRelativo al complesso dei beni inalienabili dello StatoIl registro generale dei beni immobiliProprietari di beni immobiliI beni dello Stato