Il patrimonio statale nei cruciverba: la soluzione è Demanio

Home / Soluzioni Cruciverba / Il patrimonio statale

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il patrimonio statale' è 'Demanio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DEMANIO

Curiosità e Significato di Demanio

La parola Demanio è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Demanio.

Perché la soluzione è Demanio? Il patrimonio statale si riferisce all’insieme dei beni appartenenti allo Stato, come terreni, edifici o risorse naturali. Quando questi beni diventano obsoleti o non più utili, vengono spesso dismessi o venduti, processo noto come demanio. Questa procedura permette di gestire e valorizzare al meglio le risorse pubbliche, contribuendo allo sviluppo del paese.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Sigla da bilancio stataleUna sigla da bilancio stataleIl patrimonio dello StatoLegge che incide sull economia stataleRilevante come un patrimonio

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Demanio

Stai cercando la risposta alla definizione "Il patrimonio statale"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

D Domodossola

E Empoli

M Milano

A Ancona

N Napoli

I Imola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T I I S L I T S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "STILISTI" STILISTI

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.