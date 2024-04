La Soluzione ♚ I beni dello Stato

La soluzione di 7 lettere per la definizione: I beni dello Stato. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : DEMANIO

Curiosità su I beni dello stato: Cultura e dello spettacolo e alla conservazione del patrimonio artistico, culturale e del paesaggio. nato nel 1974 come ministero per i beni culturali... Il demanio (dal latino dominium, "dominio", attraverso il francese antico demaine) è, in senso generico, l'insieme di tutti i beni inalienabili e imprescrittibili che appartengono a uno Stato (beni demaniali).

