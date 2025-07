Beni pubblici destinati all uso dei cittadini nei cruciverba: la soluzione è Demanio

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Beni pubblici destinati all uso dei cittadini' è 'Demanio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DEMANIO

Curiosità e Significato di Demanio

Approfondisci la parola di 7 lettere Demanio: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Demanio? Demanio indica i beni pubblici destinati all'uso dei cittadini, come strade, parchi o edifici pubblici. Sono proprietà dello Stato o di enti pubblici, che le gestiscono per garantire servizi e spazi accessibili a tutti. Questi beni sono fondamentali per il benessere collettivo e il funzionamento della società. In sintesi, il demanio rappresenta il patrimonio pubblico a disposizione della comunità.

Come si scrive la soluzione Demanio

Hai trovato la definizione "Beni pubblici destinati all uso dei cittadini" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

D Domodossola

E Empoli

M Milano

A Ancona

N Napoli

I Imola

O Otranto

