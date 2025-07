Tanto magro da mostrare le ossa nei cruciverba: la soluzione è Scarno

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Tanto magro da mostrare le ossa' è 'Scarno'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SCARNO

Curiosità e Significato di Scarno

Vuoi sapere di più su Scarno? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Scarno.

Perché la soluzione è Scarno? Scarno descrive una persona o cosa molto magra, al punto da mostrare le ossa, spesso associata a debolezza o scarsità di nutrimento. È un termine usato per indicare una condizione di estrema magrezza, risultante da fame, malattia o mancanza di sostentamento. In breve, rappresenta uno stato di estrema magrezza che fa emergere le ossa, simbolo di fragilità.

Come si scrive la soluzione Scarno

Hai trovato la definizione "Tanto magro da mostrare le ossa" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

S Savona

C Como

A Ancona

R Roma

N Napoli

O Otranto

