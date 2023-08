Mostrare intenzionalmente con affettazione e sussiego - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mostrare intenzionalmente con affettazione e sussiego. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : OSTENTARE

Significato/Curiosita : Mostrare intenzionalmente con affettazione e sussiego

Scritto da: steve callaghan si avvicina il natale e brian non fa che ostentare il suo malessere nei riguardi della festività considerandola una festa... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Mostrare intenzionalmente con affettazione e sussiego : mostrare; intenzionalmente; affettazione; sussiego; Un idea da dimostrare ; erat demonstrandum cioè come volevasi dimostrare ; Si può dimostrare rivolgendo molte domande; Si ostenta per dimostrare la condizione sociale; mostrare impazienza; intenzionalmente ostentato; Lasciare intenzionalmente qualcuno senza cibo; Un reato compiuto non intenzionalmente ; Si dice di incendio provocato intenzionalmente ; Così è definito un reato compiuto intenzionalmente ; Fatto con affettazione ; Manca a chi agisce con affettazione ; Smorfia, affettazione ; affettazione di sentimentalismo; affettazione di superiorità; Si assume con sussiego ; Atteggiamenti di sussiego ;

Cerca altre Definizioni