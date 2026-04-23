Lo è tanto la capra quanto la lumaca

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Lo è tanto la capra quanto la lumaca' è 'Cornuta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CORNUTA

Perché la soluzione è Cornuta? Una persona che viene chiamata cornuta può essere associata a qualcuno che possiede caratteristiche di ambedue le figure, come la capra e la lumaca. La capra rappresenta spesso l’indipendenza e la testardaggine, mentre la lumaca simboleggia lentezza e riservatezza. Quando si utilizza questa espressione, si evidenzia una complessità di tratti che si riflettono nella persona, la quale può mostrare sia fermezza che un certo atteggiamento discreto. La combinazione di queste qualità crea un’immagine complessa e sfaccettata.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo è tanto la capra quanto la lumaca". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Lo è tanto la capra quanto la lumaca nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Cornuta

Per risolvere la definizione "Lo è tanto la capra quanto la lumaca", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo è tanto la capra quanto la lumaca" conferma che la soluzione 'Cornuta' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Cornuta

C Como O Otranto R Roma N Napoli U Udine T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo è tanto la capra quanto la lumaca" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Cornuta' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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