SATIRA

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Satira più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Satira.

Perché la soluzione è Satira? La satira è un modo intelligente di criticare e mettere in discussione i comportamenti, le istituzioni o le persone, usando spesso l'ironia e il sorriso. Più è pungente e tagliente, più riesce a far riflettere e a smascherare le ingiustizie o le contraddizioni della società, senza mai perdere il suo spirito arguto. È un’arma potente per stimolare il pensiero e promuovere il cambiamento.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Più è amara più pungeQuanto più cresce tanto meno si vedeQuella della sorte è la più amaraIl più diffuso e fastidioso insetto che pungePiù è amara più ferisce

S Savona

A Ancona

T Torino

I Imola

R Roma

A Ancona

