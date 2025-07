Si prende per il collo nei cruciverba: la soluzione è Sciarpa

Home / Soluzioni Cruciverba / Si prende per il collo

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Si prende per il collo' è 'Sciarpa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SCIARPA

Curiosità e Significato di Sciarpa

La parola Sciarpa è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Sciarpa.

Perché la soluzione è Sciarpa? Una sciarpa è un tessuto che si avvolge attorno al collo per proteggersi dal freddo o come accessorio di stile. L’espressione “si prende per il collo” richiama il gesto di avvolgere o afferrare questa stoffa, simbolo di calore e comfort. È un elemento versatile, capace di impreziosire qualsiasi abbigliamento e di trasmettere personalità. La sciarpa è molto più di un semplice pezzo di stoffa: è un dettaglio che fa la differenza.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lo si prende per il colloSi prende chiudendo gli occhiSi prende più facilmente al buioBoccette cui si sega il colloSi prende chiudendo un occhio

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Sciarpa

Stai cercando la risposta alla definizione "Si prende per il collo"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

S Savona

C Como

I Imola

A Ancona

R Roma

P Padova

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S I T I R V N E E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "INVESTIRE" INVESTIRE

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.