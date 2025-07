Rendere una lama più tagliente nei cruciverba: la soluzione è Affilare

AFFILARE

Curiosità e Significato di Affilare

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 8 lettere Affilare, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Affilare? Affilare significa rendere una lama più tagliente, affinando il filo per migliorare la sua capacità di taglio. È un processo che richiede attenzione e precisione, spesso effettuato con pietre o strumenti specifici. In senso più ampio, può anche riferirsi a perfezionare abilità o competenze, rendendole più efficaci. Insomma, è un modo per migliorare e ottenere risultati più precisi e efficienti.

Come si scrive la soluzione Affilare

A Ancona

F Firenze

F Firenze

I Imola

L Livorno

A Ancona

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R I A P E O A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "OPERAIA" OPERAIA

