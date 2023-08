Rendere più piccante un cibo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rendere più piccante un cibo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PEPARE

Altre risposte alla domanda : Rendere più piccante un cibo : rendere; piccante; cibo; Cuocere o friggere fino a rendere aureo; Motto o gesto che ha lo scopo di prendere in giro; Prendere e stringere con una mano o entrambe; rendere stagni i terrazzi; Uno da riprendere ; Rende più o meno piccante il gulasch; Salsa rossa piccante brevettata nel 1870; Radice piccante barbaforte; Radice dal forte sapore piccante ; Piatto piccante di cozze tipico della Campania; Marca di cibo per bambini con un forzuto nel logo; Periodi di drastica diminuzione di cibo ; Nota azienda italiana di cibo per animali; Alimentato oltremisura di cibo ; cibo inglese;

