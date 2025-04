Così è la lama molto tagliente - Soluzione Cruciverba: Affilata

AFFILATA

Lo sapevi che? Puukko: Il puukko (/'pu?k?o/) è un tipo di coltello tradizionale finlandese nato per la caccia e l'intaglio. Ha lama solida a singolo filo, con tagliente leggermente curvo e dorso dritto. Viene custodito in un fodero normalmente cucito sul retro che lo ricopre per 3/4. Esistono equivalenti simili in Svezia e Norvegia, dove sono denominati rispettivamente brukskniv e tollekniv.

