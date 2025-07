Quello fine era l artista che interpretava le canzonette nel vecchio varietà nei cruciverba: la soluzione è Dicitore

DICITORE

Curiosità e Significato di Dicitore

Perché la soluzione è Dicitore? Dicitore è un termine che indica chi parla molto, spesso a sproposito o senza una vera sostanza. Deriva dal latino dicere, ovvero dire. Nel contesto di un artista come quello descritto, potrebbe essere usato ironicamente per riferirsi a qualcuno che si vanta di essere il protagonista o il migliore, ma in realtà non ha contenuto reale. Insomma, un modo per definire chi si vanta senza merito.

Come si scrive la soluzione Dicitore

D Domodossola

I Imola

C Como

I Imola

T Torino

O Otranto

R Roma

E Empoli

