Marcel artista dadaista

Home / Soluzioni Cruciverba / Marcel artista dadaista

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Marcel artista dadaista' è 'Duchamp'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DUCHAMP

Perché la soluzione è Duchamp? Marcel Duchamp è stato un artista dadaista che ha rivoluzionato il concetto di arte attraverso le sue opere e il suo approccio innovativo. La sua creatività si distingue per l'uso di oggetti quotidiani e il mettere in discussione le convenzioni estetiche tradizionali. Duchamp ha sfidato le percezioni tradizionali dell'arte, proponendo un pensiero più concettuale e provocatorio. La sua influenza si riflette nel modo in cui si interpreta il ruolo dell'artista e il valore delle opere, lasciando un segno indelebile nel movimento dadaista.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Marcel artista dadaista". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Marcel artista dadaista nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Duchamp

La definizione "Marcel artista dadaista" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Marcel artista dadaista" conferma che la soluzione 'Duchamp' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Duchamp

D Domodossola U Udine C Como H Hotel A Ancona M Milano P Padova

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Marcel artista dadaista" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Duchamp' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Il Marcel del ready-madeIl Marcel che si firmava anche Rrose SelavyPiero artista dadaistaUn artista squattrinatoL artista e writer inglese famosissimo e sconosciutoUn artista come Mariangela MelatoL artista francese che ebbe numerose ballerine tra le sue modelle