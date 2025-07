Quella cotta è un dolce nei cruciverba: la soluzione è Panna

Home / Soluzioni Cruciverba / Quella cotta è un dolce

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Quella cotta è un dolce' è 'Panna'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PANNA

Curiosità e Significato di Panna

La soluzione Panna di 5 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Panna per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Panna? Panna è un termine che indica la crema fresca e morbida ottenuta dalla schiumatura del latte, molto usata in cucina e pasticceria. È l'ingrediente fondamentale per preparare dolci come il tiramisù o le millefoglie, e anche per decorare torte e dessert. La sua consistenza vellutata rende ogni preparazione più golosa e irresistibile. In sostanza, la panna è il tocco finale di dolcezza e raffinatezza.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: È cotta in un apprezzato dolceQuella cotta è un ottimo dolceÈ cotta in un gustoso dolceQuella cotta è un dolce tremolanteÈ cotta in un diffuso dolce

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Panna

Hai trovato la definizione "Quella cotta è un dolce" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

P Padova

A Ancona

N Napoli

N Napoli

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

C O T Y O U B S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "BOY SCOUT" BOY SCOUT

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.