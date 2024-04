La Soluzione ♚ È cotta in un gustoso dolce La definizione e la soluzione di 5 lettere: È cotta in un gustoso dolce. PANNA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. E cotta in un gustoso dolce: La panna, o crema di latte, è un latticino costituito dalla parte grassa del latte, ottenuta per affioramento spontaneo in seguito a decantazione lenta oppure tramite centrifugazione, un processo più veloce ed efficiente. Secondo le direttive europee (regolamento CE n. 1308/2013) la panna deve contenere un minimo di grassi lattieri del 10%. Sostantivo Significato e Curiosità su: La panna, o crema di latte, è un latticino costituito dalla parte grassa del latte, ottenuta per affioramento spontaneo in seguito a decantazione lenta oppure tramite centrifugazione, un processo più veloce ed efficiente. Secondo le direttive europee (regolamento CE n. 1308/2013) la panna deve contenere un minimo di grassi lattieri del 10%. panna ( approfondimento) f (pl.: panne) (gastronomia) sostanza che si ottiene dal latte fresco costituita per lo più dalla sua frazione grassa per dimagrire non bisogna mangiare panna (marina) posizione di arresto di una nave Sillabazione pàn | na Pronuncia IPA: /'panna/ Etimologia / Derivazione derivazione di panno nel senso di "velo che si forma alla superficie di un liquido" Sinonimi crema, fior di latte Termini correlati (per estensione) mascarpone Parole derivate pannare, spannare Altre Definizioni con panna; cotta; gustoso; dolce; Quella cotta è un ottimo dolce; È cotta in un apprezzato dolce; Un gustoso e prezioso mollusco; Gustoso frutto dalla buccia liscia e profumata; Cerca altre soluzioni cruciverba

PANNA

Lae verificata di 5 lettere per risolvere 'È cotta in un gustoso dolce' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.