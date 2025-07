Provocare stimoli dannosi all organismo nei cruciverba: la soluzione è Stressare

Home / Soluzioni Cruciverba / Provocare stimoli dannosi all organismo

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Provocare stimoli dannosi all organismo' è 'Stressare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

STRESSARE

Curiosità e Significato di Stressare

Vuoi sapere di più su Stressare? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Stressare.

Perché la soluzione è Stressare? Stressare significa sottoporre il corpo o la mente a stimoli nocivi o eccessivi, che possono causare affaticamento, tensione o squilibri. È come mettere pressione troppo forte, mettendo a dura prova il nostro benessere. Ricorda: mantenere un equilibrio è fondamentale per vivere in modo sano e sereno.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Dannosi per l organismo velenosiStudiano i tessuti dell organismoLi produce l organismo per difendersi dagli agenti patogeniidrica: e il ristagno di fluidi nell organismoFa sentire i suoi stimoli

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Stressare

Se ti sei imbattuto nella definizione "Provocare stimoli dannosi all organismo", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

S Savona

T Torino

R Roma

E Empoli

S Savona

S Savona

A Ancona

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A R E G L O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "REGALO" REGALO

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.