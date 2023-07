Fa sentire i suoi stimoli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fa sentire i suoi stimoli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : FAME

Significato/Curiosità : Fa sentire i suoi stimoli

La fame è una sensazione fisiologica che fa sentire il corpo in stato di bisogno alimentare. Quando il livello di zuccheri nel sangue diminuisce o gli ormoni della fame aumentano, il nostro corpo invia segnali al cervello per indicare la necessità di assumere cibo. Questi stimoli possono manifestarsi come una sensazione di vuoto nello stomaco, debolezza o leggera irritabilità. La fame è una funzione essenziale per la sopravvivenza e il benessere del corpo, in quanto fornisce l'energia e i nutrienti necessari per sostenere le funzioni vitali e le attività quotidiane. Mangiare cibi nutrienti e bilanciati è fondamentale per soddisfare questi stimoli e mantenere un corpo sano.

Altre risposte alla domanda : Fa sentire i suoi stimoli : sentire; suoi; stimoli; Assentire tacitamente; Gli apparecchi per sentire meglio; Consentire ; sentire ; Il senso che ci permette di sentire ; Dà ordini ai suoi uomini; I suoi sudditi erano venti; I suoi clienti sono anche tifosi; Sono noti i suoi Testimoni; Fra i suoi classici ci sono Dumbo e Bambi; stimoli incitamenti; Si dice che lo sia chi non reagisce agli stimoli ; Provocare stimoli dannosi all organismo; La risposta dei vegetali a stimoli esterni; Spinte, stimoli ;

Cerca altre Definizioni