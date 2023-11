idrica: e il ristagno di fluidi nell organismo

Nelle femmine, che consente loropungere altri animaliprelevarne ivitali, ricchiproteine necessarie percompletamento della maturazione...

Per ritenzione urinaria, o iscùria (dal greco Ischö ritengo, fermo + Oyron urina = "trattenere urina"), si intende la presenza di urina nella vescica, come conseguenza dell'incapacità della stessa di svuotarsi. La ritenzione urinaria può essere incompleta, quando rimane un residuo di urina in vescica al termine della minzione, oppure completa, e in tal caso può insorgere in modo brusco o essere l'esito di una precedente ritenzione urinaria incompleta.