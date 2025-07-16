Mettere in gioco o a repentaglio
La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Mettere in gioco o a repentaglio' è 'Rischiare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: RISCHIARE
Perchè la soluzione è Rischiare? Rischiare significa mettere qualcosa in gioco, affrontare l’ignoto senza certezze. È un gesto che richiede coraggio e fiducia, spesso legato a decisioni importanti. Scommettere su un progetto o un sogno comporta un rischio, ma può portare a grandi soddisfazioni. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Mettere in gioco o a repentaglio
- Risposta: RISCHIARE
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Schema utile: R________
- Inizia con: R
- Finisce con: E
Mettere in gioco o a repentaglio nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Rischiare
Se la definizione "Mettere in gioco o a repentaglio" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Rischiare'.
Le 9 lettere della soluzione
La soluzione 'Rischiare' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Mettere in gioco o a repentaglio". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Un gioco che non dà motivo di litigare Un galletto da mettere in pentola Dànno consigli nel mettere su casa Una confezione di carte da gioco Mettere ansia
Altre definizioni collegate
Con mettere: Mettere fuori uso uno strumento come la bilancia
Con gioco: Classico gioco di carte simile al bridge
Con repentaglio: La messa a repentaglio della propria reputazione