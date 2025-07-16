Mettere in gioco o a repentaglio

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Mettere in gioco o a repentaglio' è 'Rischiare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RISCHIARE

Perchè la soluzione è Rischiare? Rischiare significa mettere qualcosa in gioco, affrontare l’ignoto senza certezze. È un gesto che richiede coraggio e fiducia, spesso legato a decisioni importanti. Scommettere su un progetto o un sogno comporta un rischio, ma può portare a grandi soddisfazioni. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Mettere in gioco o a repentaglio

Mettere in gioco o a repentaglio Risposta: RISCHIARE

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 9

9 Schema utile: R________

R________ Inizia con: R

R Finisce con: E

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Mettere in gioco o a repentaglio nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Rischiare

Se la definizione "Mettere in gioco o a repentaglio" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Rischiare'.

Le 9 lettere della soluzione

R Roma I Imola S Savona C Como H Hotel I Imola A Ancona R Roma E Empoli

La soluzione 'Rischiare' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Mettere in gioco o a repentaglio". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.