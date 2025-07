La patria lombarda del torrone nei cruciverba: la soluzione è Cremona

Home / Soluzioni Cruciverba / La patria lombarda del torrone

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La patria lombarda del torrone' è 'Cremona'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CREMONA

Curiosità e Significato di Cremona

Non fermarti alla soluzione! Conosci Cremona più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Cremona.

Perché la soluzione è Cremona? Crema è una città italiana famosa per la produzione del torrone, un dolce tradizionale molto apprezzato. La frase 'La patria lombarda del torrone' si riferisce proprio a Cremona, riconosciuta come il luogo di origine e produzione di questa delizia dolciaria. La sua storia e tradizione rendono Cremona un simbolo della cultura gastronomica lombarda, celebrata ancora oggi in tutto il mondo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: La città lombarda con la festa del torroneLa patria del torroneUna provincia lombardaLa patria dei samuraiLa città lombarda dei più famosi liutai

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Cremona

La definizione "La patria lombarda del torrone" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

C Como

R Roma

E Empoli

M Milano

O Otranto

N Napoli

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E R L O M E N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MERLONE" MERLONE

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.