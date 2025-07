La patria del torrone nei cruciverba: la soluzione è Cremona

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La patria del torrone' è 'Cremona'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CREMONA

Curiosità e Significato di Cremona

La soluzione Cremona di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Cremona per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Cremona? Crema è un termine che indica una sostanza morbida e vellutata, spesso dolce, usata in cucina o cosmetica. In modo più figurato, può riferirsi a qualcosa di dolce, delicato o di alta qualità. La parola evoca sensazioni di comfort e piacere, rendendola un elemento chiave in molte ricette tradizionali italiane. È un nome che richiama dolcezza e raffinatezza, simboli della nostra cultura gastronomica.

Come si scrive la soluzione Cremona

Hai davanti la definizione "La patria del torrone" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

R Roma

E Empoli

M Milano

O Otranto

N Napoli

A Ancona

