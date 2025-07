L ha brutta il macilento nei cruciverba: la soluzione è Cera

CERA

Curiosità e Significato di Cera

Hai risolto il cruciverba con Cera? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 4 lettere più frequenti: Cera.

Perché la soluzione è Cera? Cera è un sottile strato trasparente prodotto dal corpo o usato in vari contesti, come la cura della pelle o la fabbricazione di candele. Nel linguaggio quotidiano, si riferisce anche a sostanze dure e lucide, spesso utilizzate per coprire imperfezioni o creare superfici lisce. Insomma, la cera è un alleato versatile per proteggere, lucidare e migliorare l’aspetto di molte cose.

Come si scrive la soluzione Cera

Stai cercando la risposta alla definizione "L ha brutta il macilento"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

C Como

E Empoli

R Roma

A Ancona

