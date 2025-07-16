Così viene talvolta chiamato l autobus

Home / Soluzioni Cruciverba / Così viene talvolta chiamato l autobus

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Così viene talvolta chiamato l autobus' è 'Corriera'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CORRIERA

Vuoi approfondire la risposta Corriera? Consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Corriera? Quando si parla di mezzi pubblici per spostarsi in città, spesso si usa un termine che richiama un veicolo di dimensioni compatte e che percorre rotte stabilite. Questo nome evoca anche l'idea di un servizio affidabile e quotidiano per molti pendolari. La parola è comunemente usata per indicare un mezzo che collega quartieri e periferie, facilitando gli spostamenti di milioni di persone ogni giorno.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Corriera' Cerca soluzioni, definizioni e parole Puoi anche consultare il Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere e schede dedicate. Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Così viene talvolta chiamato l autobus nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Corriera

La soluzione associata alla definizione "Così viene talvolta chiamato l autobus" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Corriera'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Così viene talvolta chiamato l autobus

Così viene talvolta chiamato l autobus Risposta: CORRIERA

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Schema utile: C_______

C_______ Inizia con: C

C Finisce con: A

Le 8 lettere della soluzione

C Como O Otranto R Roma R Roma I Imola E Empoli R Roma A Ancona

La soluzione 'Corriera' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Così viene talvolta chiamato l autobus". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.