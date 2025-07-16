Così viene talvolta chiamato l autobus
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SOLUZIONE: CORRIERA
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Perché la soluzione è Corriera? Quando si parla di mezzi pubblici per spostarsi in città, spesso si usa un termine che richiama un veicolo di dimensioni compatte e che percorre rotte stabilite. Questo nome evoca anche l'idea di un servizio affidabile e quotidiano per molti pendolari. La parola è comunemente usata per indicare un mezzo che collega quartieri e periferie, facilitando gli spostamenti di milioni di persone ogni giorno.
Così viene talvolta chiamato l autobus nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Corriera
La soluzione associata alla definizione "Così viene talvolta chiamato l autobus" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Corriera'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Così viene talvolta chiamato l autobus
- Risposta: CORRIERA
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Schema utile: C_______
- Inizia con: C
- Finisce con: A
Le 8 lettere della soluzione
La soluzione 'Corriera' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Così viene talvolta chiamato l autobus". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con viene: Il verbo di chi viene attaccato
Con talvolta: Talvolta copre anche gli occhi
Con chiamato: In inglese è chiamato book