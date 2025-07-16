Così viene talvolta chiamato l autobus

Angelo Caputo | 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Così viene talvolta chiamato l autobus' è 'Corriera'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CORRIERA

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Perché la soluzione è Corriera? Quando si parla di mezzi pubblici per spostarsi in città, spesso si usa un termine che richiama un veicolo di dimensioni compatte e che percorre rotte stabilite. Questo nome evoca anche l'idea di un servizio affidabile e quotidiano per molti pendolari. La parola è comunemente usata per indicare un mezzo che collega quartieri e periferie, facilitando gli spostamenti di milioni di persone ogni giorno.

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Così viene talvolta chiamato l autobus nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Corriera

La soluzione associata alla definizione "Così viene talvolta chiamato l autobus" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Corriera'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Così viene talvolta chiamato l autobus
  • Risposta: CORRIERA
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Schema utile: C_______
  • Inizia con: C
  • Finisce con: A

Le 8 lettere della soluzione

C Como
O Otranto
R Roma
R Roma
I Imola
E Empoli
R Roma
A Ancona

La soluzione 'Corriera' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Così viene talvolta chiamato l autobus". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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Con talvolta: Talvolta copre anche gli occhi 

Con chiamato: In inglese è chiamato book 