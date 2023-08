Così viene anche chiamato lo stuntman del cinema - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Così viene anche chiamato lo stuntman del cinema. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CASCATORE

Significato/Curiosita : Cosi viene anche chiamato lo stuntman del cinema

Definitivo del film venne deciso da rodriguez, che disse: "perché non lo chiami proprio 'a prova di morte'". per il ruolo di stuntman mike venne chiamato inizialmente... Stuntman, che al femminile diventa stuntwoman (in italiano, rispettivamente, cascatore e cascatrice), è un acrobata particolarmente esperto in cadute, tuffi... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 15 agosto 2023

