L amante inglese
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'L amante inglese' è 'Lover'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: LOVER
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Perché la soluzione è Lover? Un amante inglese è qualcuno che prova un forte affetto e passione, spesso con un tocco di eleganza e raffinatezza tipica della cultura britannica. La sua presenza si distingue per gentilezza e cortesia, caratteristiche che rendono speciale ogni momento condiviso. La sua voce, dolce e rassicurante, trasmette emozioni profonde, creando un legame unico con chi ha accanto. È un compagno che sa ascoltare e capire, portando conforto e serenità.
L amante inglese nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Lover
La soluzione associata alla definizione "L amante inglese" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Lover'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: L amante inglese
- Risposta: LOVER
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: L____
- Inizia con: L
- Finisce con: R
Le 5 lettere della soluzione
La soluzione 'Lover' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "L amante inglese". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
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