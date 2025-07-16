L amante inglese

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'L amante inglese' è 'Lover'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LOVER

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Perché la soluzione è Lover? Un amante inglese è qualcuno che prova un forte affetto e passione, spesso con un tocco di eleganza e raffinatezza tipica della cultura britannica. La sua presenza si distingue per gentilezza e cortesia, caratteristiche che rendono speciale ogni momento condiviso. La sua voce, dolce e rassicurante, trasmette emozioni profonde, creando un legame unico con chi ha accanto. È un compagno che sa ascoltare e capire, portando conforto e serenità.

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L amante inglese nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Lover

La soluzione associata alla definizione "L amante inglese" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Lover'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: L amante inglese

L amante inglese Risposta: LOVER

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Schema utile: L____

L____ Inizia con: L

L Finisce con: R

Le 5 lettere della soluzione

L Livorno O Otranto V Venezia E Empoli R Roma

La soluzione 'Lover' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "L amante inglese". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.