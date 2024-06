Migliore in inglese

: .

Inglese: Aggettivo: best . superlativo di good. il migliore. Avverbio: best . superlativo di well. meglio. Sostantivo: best (pl.: bests) . (inv) il meglio. l'ottimo. Sillabazione: best. Pronuncia: IPA: /'bst/. Ascolta la pronuncia : . Etimologia / Derivazione: dall'anglosassone betest . Contrari: worst. Termini correlati: (aggettivo): better. Olandese: Aggettivo: best . superlativo di goed.